Covid: Oms, oltre 3,3 milioni di casi nell'ultima settimana, la metà in Europa

- La scorsa settimana sono stati segnalati oltre 3,3 milioni di nuovi casi a livello globale di nuovo coronavirus. Lo rendo noto l'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms). Al primo novembre, sono stati segnalati quasi 46 milioni di casi e 1,2 milioni di decessi a livello globale. L'ulteriore accelerazione dell'incidenza di nuovi casi è stata più notevole nella regione europea che ha registrato la metà dei nuovi casi globali (oltre 1,7 milioni con un aumento del 22 per cento rispetto alla settimana precedente). È stato inoltre documentato un sostanziale aumento dei decessi in Europa, in aumento del 46 per cento rispetto alla settimana precedente, con l'Europa e le Americhe che hanno riportato oltre 17mila nuovi decessi negli ultimi 7 giorni. (Res)