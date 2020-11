Brasile: bilancia commerciale registra surplus di 5,47 miliardi di dollari a ottobre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il risultato di ottobre, la bilancia commerciale accumula nei primi dieci mesi dell'anno un avanzo di 47,6 miliardi di dollari, secondo miglior risultato della serie storica per il periodo. Alla data del 31 ottobre nel 2020, le esportazioni sono ammontate a 174,3 miliardi di dollari, in calo del 6,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Le importazioni sono ammontate a 126,7 miliardi di dollari, con un calo del 14,7 per cento rispetto allo scorso anno. (Brb)