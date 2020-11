Guatemala: dimesso ministro Interni dopo polemica su autorizzazione a ong pro-aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Interni del Guatemala, Oliverio García Rodas, ha presentato oggi le sue dimissioni che sono state accettate dal presidente, Alejandro Giammattei. Lo ha annunciato lo stesso presidente in un'intervista rilasciata al canale ufficiale del governo nel quale ha spiegato che il ministro aveva preso una decisione "inconciliabile" con i principi del governo quando aveva concesso l'autorizzazione di aprire una sede in Guatemala all'associazione Planned Parenthood, considerata favorevole all'aborto. "Su questa questione è bianco o nero", ha affermato Giammattei, sottolineando che la costituzione del paese "protegge chiaramente la vita". Il presidente ha quindi ordinato la revoca dell'autorizzazione alla ong statunitense sostenendo di essere "un fedele difensore della vita". "Non tollererò nel mio governo la creazione o iscrizione di nessuna organizzazione che vada contro la vita", ha affermato. La guida del ministero verrà assunta ad interim dal terzo vice ministro, Claudia Diaz. (Mec)