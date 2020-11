Kosovo-Bosnia: colloquio tra premier Hoti a presidente di turno Dzaferovic, focus su visti e riconoscimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 17 settembre il rappresentante serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, ha detto che la Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia-Erzegovina) è pronta a far scattare il "meccanismo di protezione del proprio interesse vitale nazionale" contro un eventuale riconoscimento del Kosovo. In quello stesso giorno la questione del riconoscimento del Kosovo è stata discussa dalla presidenza tripartita e votata con due voti favorevoli e uno contrario, quello appunto di Dodik. "L'epilogo della questione sarà all'Assemblea nazionale (della Repubblica Srpska) e questo significherà che il Kosovo non sarà riconosciuto", ha detto allora Dodik in una conferenza stampa a Sarajevo. Secondo Dodik lo status del Kosovo "è pressoché identico" a quello della Repubblica Srpska, ma se "la distruzione dell'integrità territoriale della Serbia" è rispettata, dall'altra parte "il rafforzamento dell'autonomia per la Repubblica Srpska è contestato". (Alt)