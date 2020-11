Quirinale: Mattarella conferisce decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cieli dell’Afghanistan, della Libia e dell’Iraq, 2009 – 2019 - Generale di Divisione Lorenzo D’Addario - Croce di “Cavaliere” dell’Ordine Militare d’Italia - Comandante della Kosovo Force (Kfor) in Kosovo, ha guidato con rara perizia e magistrale competenza le unità dell’Alleanza Atlantica in complesse attività operative. In uno scenario dinamico e caratterizzato da tensioni etniche e latenti rischi di ordine pubblico, ha messo in atto con intelligenza ed efficacia l’implementazione dell’Area Command and Control Concept (AC2C), sfruttando mirabilmente l’integrazione delle limitate risorse disponibili, assicurando in tal modo un elevato livello di sicurezza nel Teatro Operativo kosovaro. Esemplare figura di Comandante, ha rappresentato in modo impeccabile l’Italia, elevando il lustro delle sue Forze Armate all’estero. (segue) (com)