Quirinale: Mattarella conferisce decorazioni dell'Ordine militare d'Italia (3)

- Pristina (Kosovo), novembre 2018 – novembre 2019 - Generale di Brigata Francesco Bruno - Croce di "Cavaliere" dell'Ordine Militare d'Italia - Comandante del Contingente multinazionale schierato nella regione ovest dell'Afghanistan, metteva in luce una chiara e incisiva azione di comando, individuando sempre con rara perizia soluzioni estremamente efficaci. In un ambiente operativo caratterizzato da una costante minaccia terroristica, promuoveva e poneva in essere un innovativo ciclo di addestramento in favore delle Forze di Sicurezza afghane (ANDSF), assicurando un sistema di apprendimento volto a formare in tempi brevi la leadership, gli staff e gli istruttori nell'ambito delle unità partnerizzate.Comandante di assoluto valore, elevava il prestigio dell'Italia e delle sue Forze Armate in ambito internazionale.