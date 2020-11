Serbia-Italia: Scalfarotto e ministro Esteri Selakovic, sostegno a percorso Ue di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Nikola Selakovic, ha avuto oggi un incontro con il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, in visita a Belgrado. Secondo una nota del ministero serbo, Selakovic ha ringraziato l'Italia per il forte sostegno al processo di integrazione europea della Serbia. Secondo la nota, Scalfarotto ha espresso apprezzamento per il sostegno e l'assistenza della Serbia e del presidente Aleksandar Vucic nei giorni della pandemia di coronavirus, sottolineando che la Serbia è per l'Italia un importante partner bilaterale. I due interlocutori hanno poi discusso della cooperazione fra i due Paesi e di quella all'interno della regione dei Balcani occidentali, della situazione relativa al dialogo Belgrado-Pristina e del percorso europeo della Serbia. Il ministro Selakovic ha osservato che anche nelle condizioni portate dalla pandemia di Covid-19 è stato mantenuto un alto livello di dialogo politico ed è stata dimostrata la solidarietà e la forte amicizia tra i due popoli. Il ministro ha confermato la disponibilità del nuovo governo a proseguire nel dialogo con l'Italia nel prossimo periodo e ad intensificarlo ulteriormente in numerose aree di comune interesse. Selakovic ha inoltre sottolineato l'importanza che la Serbia attribuisce al quadro strategico di cooperazione e alla realizzazione di una quarta seduta congiunta dei due governi a Belgrado nel corso di quest'anno. (segue) (Seb)