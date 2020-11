© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alla conferenza stampa online della quarta edizione di "Milano Music Week", che si svolgerà dal 16 al 22 novembre 2020. Intervengono: Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura della Città di Milano; Enzo Mazza, Ceo Fimi; Andrea Micciché, Presidente Nuovoimaie; Vincenzo Spera Presidente Assomusica; Luca De Gennaro, Curatore artistico della Milano Music Week e VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente.On line su www.milanomusicweek.it (ore 11.30)VARIEConvegno "Ci dicevano 'Andrà tutto bene', ma avevamo paura" organizzato da SPI - CGIL Lombardia per la presentazione di uno studio realizzato dall'Istituto Mario Negri su come hanno vissuto gli anziani il periodo di lock-down e cosa è necessario fare affinché questo periodo di grandi difficoltà non peggiori ulteriormente la loro fragilità. Intervengono, Valerio Zanolla, Segretario Generale Spi Cgil Lombardia; Maurizio Bonati - Responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica, Istituto Mario Negri; Antonio Clavenna - Ricercatore, Dipartimento di Salute Pubblica, Istituto Mario Negri; Don Virginio Colmegna - Presidente Fondazione Casa della Carità; Silvio Angelo Garattini- Presidente Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS; Antonella Pezzullo - Segreteria Generale Spi CgilDiretta Facebook sulla pagina di Spi Cgil Lombardia (ore 9.30)(Rem)