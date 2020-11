Ue: Donohoe e Gentiloni, attentati in Francia e a Vienna sono atto contro l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, e il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, hanno iniziato la conferenza stampa dopo la riunione di oggi in videoconferenza dell'Eurogruppo, esprimendo il proprio cordoglio per gli attentati terroristici avvenuti in Francia e a Vienna. "Mi associo alle parole di Paschal di solidarietà nei confronti di Francia e Austria per gli attentati che sono attentati contro l'Europa", ha detto Gentiloni. (Beb)