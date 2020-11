Italia-Ucraina: assolto in appello Markiv su morte fotoreporter Rocchelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato assolto nel processo d’appello a Milano, Vitaly Markiv, 31enne italo-ucraino ed ex militare della Guardia nazionale ucraina dopo la condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Pavia a 24 anni di reclusione per aver fornito un “contribuito materiale determinante” alla morte del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli, ucciso insieme all’interprete Andrej Mironov sotto i colpi di mortaio durante un reportage nel Donbass in Ucraina il 24 maggio 2014. Il giudizio ha quindi ribaltato la sentenza di primo grado, come stabilito dal collegio della Corte d’Assise di Appello, presieduto da Giovanna Ichino. Una sentenza arriva dopo cinque ore di camera di consiglio. Marvik, assolto con la formula piena "per non aver commesso il fatto", verrà scarcerato immediatamente.(Rem)