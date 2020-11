Messico: governo, pronti a iniziare "fase tre" del vaccino cinese contro nuovo coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico si dispone ad avviare la "fase tre" dei test del vaccino contro il nuovo coronavirus prodotto dalla compagnia cinese CanSino. Lo ha detto il ministro degli Esteri del paese nordamericano, Marcelo Ebrard Casaubond, annunciando il piano di somministrazione del presidio, consegnato da Pechino la settimana scorsa. "Il 30 ottobre si sono ricevute le prime dosi per realizzare in Messico la 'fase tre' dei test clinici del vaccino CanSino. Dopo un rigoroso processo di valutazione", compiuto dal ministero della Salute e dalle autorità nazionali del farmaco, "è stato deciso che le prove verranno effettuate su una popolazione compresa tra 10 mila e 15 mila volontari, maggiori di 18 anni", ha detto il ministro accompagnando il presidente Andres Manuel Lopez Obrador nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. L'impegno del Messico è parte di "uno studio globale che prevede il coinvolgimento di un totale di 30-40 mila volontari", distribuiti anche in Cile, Argentina, Pakistan, Arabia Saudita, Russia e Cina. Il presidente ha da parte sua segnalato che i risultati dei test si faranno conoscere "in tempo reale". (segue) (Mec)