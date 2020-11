Messico: governo, pronti a iniziare "fase tre" del vaccino cinese contro nuovo coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese nordamericano ha intrapreso un percorso che lo porterà a sperimentare e acquistare vaccino ovunque disponibili. A fine settembre lo stesso Ebrard aveva assicurato che il paese stava esaminando richieste e interesse a sperimentare la "fase tre" di ben sette vaccini prodotti in sei paesi. "Posso dire che già ci sono sette vaccini di paesi molto diversi che hanno manifestato il loro interesse o stanno attendendo" dalle autorità sanitarie locali il via libera "per portare aavanti in Messico il test 'fase tre'", spiegava. Si tratta, riassume la stampa locale del vaccino "Janssen" e del "Novavax", degli Stati Uniti, del russo "Sputnik V", del cinese "Cansino", del tedesco "Curevac", del francese "Sanofi-Pasteur" e dell'italiano "ReiThera". Secondo il ministro i test potrebbero orientativamente iniziare tutti tra ottobre e gennaio 2021, tranne quello italiano il cui accordo deve ancora essere perfezionato. A fine ottobre Città del Messico formalizzava la richiesta per acquistare dosi di vaccino dalla AstraZeneca, prodotto d'intesa con l'Unversità Oxford.Il paese nordamericano, stando ai dati aggiornati a ieri, ha registrato 92.100 decessi e 933.155 casi, con un aumento giornaliero dei contagi a quota 3.763 e dei decessi a 205. (segue) (Mec)