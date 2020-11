Elezioni Usa: Biden torna a Scranton, “ora bisogna tagliare il traguardo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora bisogna solo “tagliare il traguardo”: così il candidato del Partito democratico alla presidenza, Joe Biden, durante la sua visita nella città in cui è nato 77 anni fa, Scranton, Pennsylvania. “È bello essere a casa”, ha detto l’ex vice di Barack Obama ai suoi sostenitori indossando una mascherina. “Scranton è il posto in cui ho imparato tutti i miei valori di base”. Parlando delle ultime fasi della corsa elettorale per la Casa Bianca, Biden ha utilizzato una metafora atletica: “Devi tagliare il traguardo, amico. Devi andare dritto fino al traguardo”. Il candidato democratico ha fatto visita alla casa in cui è cresciuto e ha parlato con la donna che oggi vi abita, Anne Kearns. Biden ha iniziato la giornata andando al cimitero del Delaware nel quale riposano suo figlio Beau, morto nel 2015 per un cancro, la sua prima moglie Neilia e sua figlia Naomi, queste ultime decedute nel 1972 a causa di un incidente stradale. (Nys)