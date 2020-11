Usa: in Carolina del Nord i risultati potrebbero arrivare in ritardo rispetto al previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato per le elezioni della Carolina del Nord potrebbe ritardare l'annuncio dei risultati dopo aver deciso di prolungare le operazioni di voto in quattro seggi elettorali. Lo riferisce l'emittente "Cnn". La Carolina del Nord è uno degli Stati in bilico il cui voto potrebbe essere decisivo per l'esito della corsa alla Casa Bianca tra il presidente in carica Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden. La chiusura dei seggi è attesa per l'1.30 ora italiana, ma in alcune località delle contee di Guilford, Cabarrus e Sampson sarà rinviata. Qui, infatti, i seggi hanno aperto più tardi a causa dell'arrivo in ritardo dei funzionari elettorali. (Nys)