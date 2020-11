Covid: Gentiloni, indicatori vanno in direzione sbagliata, in molti paesi situazione peggiore rispetto a prima ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli indicatori della diffusione del Covid vanno nella direzione sbagliata e in molti paesi la situazione è peggiore rispetto alla prima ondata. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. Dall'ultimo mese "abbiamo assistito a un peggioramento drastico della situazione della pandemia", ha detto Gentiloni spiegando che l'Eurogruppo ha avuto un aggiornamento dal direttore dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon. "Tutti gli indicatori vanno nella direzione sbagliata. I numeri in termini di nuovi casi e ricoveri in molti paesi sono peggiori rispetto alla prima ondata. La pressione sugli ospedali sta diventando gravissima in molte regioni d'Europa", ha aggiunto l'ex presidente del Consiglio italiano esprimendo ammirazione per il personale sanitario. (Beb)