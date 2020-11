© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "è riuscito a tenere in equilibrio emergenza sanitaria e ragioni economiche". Questo il commento su Twitter del capogruppo del Partito democratico al Senato, Andrea Marcucci, alle prime indiscrezioni sul prossimo Dpcm. "Il coprifuoco alle 22 è ragionevole - osserva ancora -. Importanti i mezzi pubblici al 50 per cento e le scuole elementari e medie in presenza". (Rin)