Ue: Gentiloni, serve accordo rapido tra Consiglio e Parlamento su Piano per la ripresa

- È necessario un rapido accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul Piano per la ripresa dell'Ue e continuare una politica di bilancio di sostegno dell'economia anche nel 2021. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni. "I dati sul Pil del terzo trimestre dimostrano che il rimbalzo dell'estate è stato molto, molto forte. Tuttavia la fiducia dei consumatori secondo gli indicatori di ottobre ci dà le prime prove di un rallentamento del ritmo dell'attività economica", ha detto. "E' soprattutto il settore dei servizi, in particolare turismo, intrattenimento, ospitalità, cultura, ad essere più colpito in questa seconda ondata. Il rafforzamento delle misure di contenimento avrà un impatto sulla attività economica. Ma ci sono motivi per ritenere che l'impatto possa essere inferiore rispetto alla primavera" visto che dipendenti e aziende sono "più preparati a lavorare in telelavoro". Ma, ha sottolineato il commissario, "l'incertezza permea la durata di questa seconda ondata". Due sono le conclusioni che ha evidenziato Gentiloni. La prima, "dobbiamo vedere un rapido accordo tra Consiglio e Parlamento europeo su Next Generation Eu, accelerando l'esecuzione del dispositivo di ripresa e resilienza (la Recovery and Resilience Facility). La seconda, "la clausola di salvaguardia generale dà agli Stati membri una scappatoia sul fronte del bilancio" cosa che è "molto utile", ha aggiunto. Quindi, "le politiche di bilancio devono rimanere a supporto dell'economia nel 2021" non solo nell'eurozona, ma "in tutta l'Ue", ha concluso. (Beb)