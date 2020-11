Germania: Covid, governo annuncia aiuti rapidi per imprese colpite da restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha annunciato aiuti rapidi, “entro la fine del mese”, per le aziende colpite dalle restrizioni attuate in Germania al fine di contenere la diffusione del coronavirus. L'obiettivo è stanziare “almeno i pagamenti anticipati” prima della conclusione di novembre. A tal fine, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, se necessario verranno mobilitate le casse di risparmio e la Banca popolare. Per Altmaier, i finanziamenti devono essere rapidamente disponibili, poiché diverse imprese hanno esaurito le riserve di liquidità. Dal 2 novembre scorso e fino alla fine del mese, in Germania è in vigore una serrata parziale al fine di contenere i contagi da Sars-Cov2. Oltre a severi limiti sui contatti personali, il provvedimento impone la chiusura di ristoranti, bar, club e tutto il settore della gastronomia. Potranno, tuttavia, proseguire i servizi di asporto e consegna a domicilio. I pernottamenti in albergo e nelle strutture equiparabili sono ammessi esclusivamente per motivi necessari, essendo vietati quelli a scopo di turismo. Stop anche a saloni di bellezza, centri per massaggi, studi per tatuaggi e bordelli. (segue) (Geb)