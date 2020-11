Germania: Covid, governo annuncia aiuti rapidi per imprese colpite da restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barbieri e parrucchieri potranno restare aperti nel rispetto delle norme di igiene. Sono, inoltre, chiusi impianti sportivi, palestre, piscine e parchi divertimento. La pratica dello sport amatoriale e le attività ricreative sono ammesse per un massimo di due persone o tra i componenti del medesimo nucleo abitativo. Le manifestazioni sportive potranno continuare a svolgersi, ma senza spettatori. Vietati i grandi eventi. Chiudono, infine, musei, cinema, teatri e sale da concerto. Rimangono aperte scuole e asili nido. Le aziende, i lavoratori autonomi, le associazioni e le istituzioni interessate dal “lockdown light” verranno risarcite dallo Stato, che ha tal fine ha stanziato 10 miliardi di euro. Alle imprese con un massimo di 50 dipendenti verrà rimborsato il 75 per cento del fatturato generate a novembre 2019. Per le aziende di dimensioni maggiori, il rapporto scende al 70 per cento. (Geb)