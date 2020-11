Giubileo 2025: Campidoglio, grave sgarbo istituzionale da parte di palazzo Chigi se riunione senza Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stupisce che palazzo Chigi non abbia ancora smentito le indiscrezioni dei media in merito a una riunione istituzionale, presso la sede del governo, per l'organizzazione del Giubileo del 2025 a Roma. In base alle ricostruzioni giornalistiche, infatti, alla riunione in modo del tutto irrituale non sarebbe stato invitato alcun rappresentante di Roma Capitale. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di un grave sgarbo istituzionale". È quanto si legge in una nota del Campidoglio. "Il coinvolgimento della città e dell'amministrazione capitolina da parte del Governo, infatti - prosegue la nota -, non dovrebbe mai tener conto del colore politico di chi ha l'onore e il compito di rappresentare tutti i romani". (Rer)