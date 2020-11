Germania: corsa a presidenza Cdu, i giovani del partito scelgono Merz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Organizzazione giovanile dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la Giovane Unione (Ju) ha votato in maggioranza per Friedrich Merz, esponente della destra del partito, come prossimo presidente delle formazione democristiano-conservatrice. Merz ha, infatti, ottenuto il 51,6 per cento delle preferenze. Netta la distanza dagli altri candidati alla presidenza della Cdu. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, si è attestato al 27,9 per cento. Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, si è fermato al 19,8 per cento. (Geb)