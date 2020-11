Italia-Ucraina: madre di Markiv, contenta per mio figlio, sempre creduto nella verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi dispiace per la madre di Rocchelli, ma sono contenta per mio figlio. Grazie a Dio che ci sono ancora dei giudici che guardano i fatti”. Lo ha dichiarato Oksana Maksymcmuk, madre di Vitaly Markiv, dopo la lettura della sentenza d’appello con cui è stato assolto il figlio dall’imputazione di omicidio volontario per la morte del fotoreporter Andrea Rocchelli nel Donbass il 24 maggio del 2014. “Ringrazio gli avvocati e lo Stato ucraino che è stato vicino a noi. Noi abbiamo creduto sempre nella verità”, ha aggiunto la donna. (Rem)