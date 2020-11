Roma: Palozzi (Cambiamo), gestione partecipate è grande fallimento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gestione delle municipalizzate a Roma "rappresenta certamente uno dei più grandi fallimenti della giunta della sindaca Raggi". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Basta osservare - aggiunge - le condizioni di grandi aziende comunali, come Atac e Ama, per comprendere a pieno l'immobilismo istituzionale e l'incompetenza amministrativa dimostrati dal Campidoglio grillino in quattro anni in questo delicato comparto. Promesse non mantenute e scelte politiche inefficaci hanno condotto e stanno conducendo a un sensibile arretramento della qualità dei servizi pubblici offerti alla comunità capitolina, e sono ormai sistematiche e continue le critiche di cittadinanza e parti sociali. Non si può più andare avanti in questo modo - conclude -, la Capitale d'Italia merita senza dubbio una guida ben più competente ed efficiente di quella degli aleatori pentastellati".(Com)