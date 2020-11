Italia-Ucraina: madre Rocchelli, vedremo motivazioni sentenza, riteniamo corretta ricostruzione del Tribunale di Pavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vedremo le motivazioni della sentenza e vedremo il da farsi, continuiamo a ritenere corretta la ricostruzione del Tribunale di Pavia e della Procura generale di Milano, a loro e a nostri avvocati va la nostra riconoscenza”. Lo ha detto Elisa Signori, madre di Andrea Rocchelli, dopo la sentenza d’appello con cui è stato assolto Vitaly Markiv, 31enne italo-ucraino ed ex soldato della guardia nazionale ucraina condannato dal Tribunale di Pavia a 24 anni di reclusione per aver fornito un “contribuito materiale determinante” alla morte del figlio ucciso insieme all’interprete Andrej Mironov sotto i colpi di mortaio durante un reportage nel Donbass in Ucraina il 24 maggio 2014. (Rem)