Italia-Ucraina: ministro Avakov, complimenti a giustizia italiana, da Corte d’appello buona decisione su Markiv

- “Voglio esprimere i miei complimenti al sistema giudiziario italiano. La Corte d’Appello ha recepito i nostri argomenti e ha preso una buona decisione”. Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, fuori dall’aula del Palazzo di Giustizia di Milano dopo la decisione della Corte d’assise di Appello di assolvere Vitaly Markiv, 31enne italo-ucraino ed ex soldato della guardia nazionale ucraina condannato in primo grado dal Tribunale di Pavia a 24 anni di reclusione per aver fornito un “contribuito materiale determinante” alla morte del fotoreporter pavese Andrea Rocchelli, ucciso insieme all’interprete Andrej Mironov sotto i colpi di mortaio durante un reportage nel Donbass in Ucraina il 24 maggio 2014. “La verità è che anche noi vogliamo sapere tutti i dettagli riguardanti la morte di Rocchelli - ha aggiunto Avakov -. Sono sicuro che i fatti emergeranno pubblicamente e tutti noi sapremo la verità”. “Tutta l’Ucraina ha seguito questo caso - ha concluso - e sono tutti contenti”. (Rem)