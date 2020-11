Decreto Ristori: fonti Mef, riguarda platea ridotta rispetto a provvedimento Rilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito a notizie di stampa che riportano osservazioni del servizio bilancio del Senato, fonti del ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ricordano che il decreto legge ristori (n. 137 del 2020) interessa una platea ridotta rispetto a quella del contributo a fondo perduto della primavera scorsa (art. 25 del decreto legge Rilancio). È una parte di quella, circa 500mila soggetti rispetto a 2,4 milioni. Le stime del decreto quindi - precisano le fonti - sono in linea con la platea più ridotta e soprattutto si basano sull’entità dei contributi fondo perduto che furono effettivamente erogati, e non di quelli stimati. (Rin)