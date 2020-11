Lombardia: Fnm acquista la quota della Regione in MilanoSerravalle - Milano Tangenziali S.p.A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fnm ha sottoscritto un contratto di compravendita con Regione Lombardia, che disciplina i termini e le condizioni di un’operazione finalizzata alla creazione di una holding strategica nel settore delle infrastrutture in Lombardia. In particolare, l’operazione prevede l’acquisto da parte di FNM dell’intera partecipazione, pari all’82,4 per cento del capitale sociale, in Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (Mise) detenuta da Regione Lombardia, per un corrispettivo complessivo di 519,2 milioni di Euro. Regione Lombardia ha altresì assunto l’impegno a sottoscrivere e liberare, contestualmente all’esecuzione del contratto di compravendita della partecipazione in Mise, le azioni di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL), rivenienti dall’aumento di capitale a pagamento, in via inscindibile, per nominali 350 milioni di Euro, deliberato in data 28 febbraio 2020 dall’assemblea degli azionisti di APL eventualmente rimaste inoptate. Alla data di esecuzione del contratto di compravendita della partecipazione in MISE, APL uscirà dunque dal perimetro di consolidamento di Mise. (segue) (Com)