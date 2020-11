Lombardia: Fnm acquista la quota della Regione in MilanoSerravalle - Milano Tangenziali S.p.A (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito del perfezionamento dell’operazione, nascerà il primo polo integrato autostrada-ferro- gomma in Italia, con la creazione di un operatore infrastrutturale che rappresenterà un unicum sul mercato italiano. In particolare, il Gruppo Fnm sarà in grado di offrire un modello di gestione integrata della domanda e dell’offerta di mobilità, con ottimizzazione dei flussi e sviluppo di nuove forme di mobilità sostenibile. L’operazione consentirà anche di diversificare i ricavi del Gruppo Fnm, con un miglioramento del profilo reddituale e una contestuale diversificazione del rischio regolatorio. L’esecuzione del contratto di compravendita è sospensivamente condizionata all’avveramento (ovvero, a seconda dei casi, alla loro rinuncia secondo i termini e le condizioni di cui al contratto) di alcune condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie in relazione all’operazione ai sensi della normativa antitrust e della cd. normativa golden power (ove applicabile ai sensi di legge), nonché dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della convenzione di cui MISE è parte. Subordinatamente all’avveramento (ovvero, a seconda dei casi, alla loro rinuncia) delle condizioni sospensive previste dal contratto, si prevede che l’operazione possa perfezionarsi entro i primi mesi del 2021. (Com)