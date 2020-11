Spagna: approvazione di misure di sostegno alla tauromachia genera tensioni nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri spagnolo di una serie di misure di sostegno alla tauromachia ha generato non poche tensioni all'interno del governo. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", il principale alleato dell'esecutivo del primo ministro, Pedro Sanchez leader di Unidas Podemos, ha sempre espresso una posizione nettamente contraria ad una delle più famose e discusse tradizioni della Spagna. Se in un primo momento il settore era stato escluso dagli aiuti concessi a maggio, la pressione esercitata dai professionisti del comparto ha generato un braccio di ferro tra il Partito socialista operaio (Psoe) e quello di Iglesias con i ministri socialisti Carmen Calvo e Jose Luis Ábalos che hanno deciso di sbloccare la situazione. A giugno, la Fondazione toro de Lidia aveva annunciato la presentazione di una denuncia contro Enrique González, direttore del Servizio pubblico per l'impiego di Siviglia (Sepe), dopo aver ripetutamente negato ai professionisti della corrida le richieste di benefici straordinari. A gettare ulteriore benzina sul fuoco sono state poi le parole del ministro delle Cultura e dello Sport, Jose Manuel Uribes. In un'intervista del 19 ottobre scorso al quotidiano "El Mundo", infatti, nel rispondere ad una domanda sull'assenza di sostegno alla tauromachia da parte del governo aveva affermato che "non possiamo o dobbiamo vietare la corrida perché è riconosciuta come patrimonio immateriale dalle leggi" ma ha aggiunto di non "volerla incoraggiare", negando che da parte dell'esecutivo ci sia "emarginazione o discriminazione". (Spm)