Valle d'Aosta: pazienti Covid saranno trasferiti a microcomunità Variney

- La presidenza della Regione Valle d'Aosta e l’assessorato alla Sanità hanno comunicato in una nota che "a breve cominceranno i trasferimenti degli ospiti della microcomunità di Variney verso altre strutture, per permettere la trasformazione dell’edificio in centro Covid". Ad annunciare la decisione è stato nei giorni scorsi l’assessore alla Sanità Roberto Alessandro Barmasse che ha affermato: "Per alleggerire la pressione dell’emergenza Covid sull’ospedale abbiamo dovuto individuare sedi esterne dove destinare i pazienti che non hanno più l’esigenza di essere ospedalizzati ma che, comunque, devono rimanere isolati. Nella struttura di Variney, in particolare, verranno collocati i pazienti positivi dimessi dal Parini che devono ancora mantenere il distanziamento sociale e per il quali comunque è ancora necessaria l’attenzione di operatori sanitari dedicati. Il definire nuove strutture a seconda della tipologia di pazienti e sulla base dell’evoluzione clinica del virus riteniamo sia importante, per tutelare tutta la comunità e per garantire una migliore assistenza a tutti". (segue) (Ren)