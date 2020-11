Valle d'Aosta: pazienti Covid saranno trasferiti a microcomunità Variney (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Barmasse, insieme al presidente Lavevaz, ha aggiunto: "Ringraziamo, fin da subito, tutti coloro che hanno dimostrato la loro disponibilità al confronto con l’amministrazione regionale per individuare possibili soluzioni da mettere in campo con l’unico scopo di dare una rapida risposta alla recrudescenza dei contagi da Covid in Valle d’Aosta. Per questo ringraziamo i referenti delle microcomunità valdostane e la casa di riposo Père Laurent per la collaborazione che ci hanno dimostrato". E quindi hanno continuato: "Nei prossimi giorni proseguirà lo studio per addivenire all’individuazione di altre strutture da adibire all’emergenza Covid. Vogliamo ringraziare gli ospiti e le famiglie degli ospiti di Variney per la comprensione del disagio che potrà arrecare il trasferimento in altre microcomunità e il personale di Variney che si sta adoperando affinché questo sia possibile. L’emergenza attuale ci impone determinate scelte. Siamo purtroppo in una fase nella quale sono necessari l’impegno e la collaborazione di tutti". (segue) (Ren)