Valle d'Aosta: pazienti Covid saranno trasferiti a microcomunità Variney (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto perché, come hanno spiegato gli esponenti della giunta valdostana: "Dobbiamo cercare di sgravare il più possibile il Parini dall’assistenza Covid. I ricoveri nel presidio di viale Ginevra devono essere di pazienti con sintomatologie acute legate del virus, perché l’ospedale deve riuscire, anche i questa fase emergenziale, ad avere la possibilità di occuparsi dei pazienti che hanno bisogno di cure e interventi non legati alla pandemia. Tutti coloro che sono positivi al Covid-19, in forma asintomatica o paucisintomatica, devono essere assistiti in altre strutture". E hanno concluso: "Per questo stiamo definendo ulteriori accordi con la Clinica di Saint-Pierre e approfondendo il monitoraggio per valutare la possibilità di avere ‘’alberghi assistiti’’, ovvero strutture alberghiere idonee per il ricovero di pazienti Covid che non necessitano di specifiche cure sanitarie ma che, allo stesso tempo, non possono ancora fare ritorno al proprio domicilio". (Ren)