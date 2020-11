© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere dell'Unione europea a mezz'asta davanti al Consiglio dell'Ue. Su Twitter, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha spiegato che il gesto è "in memoria delle vittime degli attacchi terroristici in Francia e a Vienna". "Tutta l'Europa è unita nella nostra lotta al terrorismo. Gli attacchi contro i nostri valori fondamentali non ci divideranno mai", ha sottolineato il presidente. (Beb)