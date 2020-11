Lombardia: Bussolati (Pd), chiusura punto nascita ospedale Sesto S.G. sempre più vicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sesto san Giovanni è un 'ipotesi sempre più reale. Questo nonostante le iniziali smentite dell'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera". Ad affermarlo è il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati che per primo aveva lanciato l'allarme. "Oggi anche la maggioranza- afferma Bussolati- ha avuto un sussulto di dignità e deciso di mettere alle strette Gallera. Anche loro hanno dovuto prendere atto che quello che avevamo denunciato era vero. Bene che si intervenga insieme. L'obiettivo deve essere quello di evitare che si depauperino servizi territoriali essenziali e all'avanguardia a Sesto San Giovanni come in tanti altri territori che corrono lo stesso rischio. Gallera cambi direzione, a chiederglielo siamo sempre di più". (Com)