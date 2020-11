Covid: bozza dpcm, ordinanze ministro Salute su zone a rischio "alto" efficaci per almeno 15 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere" per le Regioni o parte di esse dei presupposti di un livello di rischio "alto" e "provvede con ordinanza all’aggiornamento del relativo elenco. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto". Lo si legge in una bozza del nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) per contrastare la diffusione del Covid-19. (Rin)