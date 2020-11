Covid: contagi in crescita in Grecia, 2.166 mila nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia registra oggi un nuovo record di contagi da coronavirus con 2.166 casi. Il numero di casi totali raggiunge così le 44.246 unità. Dei nuovi casi, 295 sono stati rilevati solo nella regione dell'Attica. Tra i nuovi contagi, 40 sono stati segnalati in punti di ingresso del Paese, come spiegato dall'Organizzazione nazionale per la sanità pubblica nel suo bollettino quotidiano. Sono 13 i decessi registrati oggi per Covid-19 portando il numero totale di vittime a 655. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 169 con un'età media di 65 anni. (segue) (Gra)