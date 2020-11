Covid: contagi in crescita in Grecia, 2.166 mila nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo blocco totale delle attività in Grecia per frenare la diffusione del coronavirus "non è da escludere", se le nuove misure restrittive che entreranno in vigore domani non appiattiranno la curva dei contagi. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del governo di Atene, Stelios Petsas, in una dichiarazione all'emittente radiofonica "Skai". "Le misure diventeranno più severe se non le rispettiamo", ha detto Petsas. Le nuove restrizioni includono un coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino e l'uso obbligatorio di mascherine in tutte le aree pubbliche. (segue) (Gra)