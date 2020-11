Covid: contagi in crescita in Grecia, 2.166 mila nelle ultime 24 ore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia ha annunciato ieri un blocco completo delle attività per le città di Salonicco e Serres nella parte settentrionale del Paese per 14 giorni a partire da oggi 3 novembre. Come confermato dal portavoce del governo greco, Stelios Petsas, le misure puntano ad arginare il forte aumento di contagi da coronavirus. Petsas ha aggiunto che le misure includeranno anche un coprifuoco tra le 21 e le 5 del mattino. I cittadini dovranno, inoltre, inviare un Sms per uscire di casa per motivi di lavoro e salute. Saranno sospesi anche i voli da e per Salonicco. "La la situazione a Salonicco e in alcune prefetture vicine è estremamente grave per la salute pubblica. Il ministro della Salute, Vassilis Kikilias, ha visitato questa mattina la città per la quale era già stato attuato un piano di emergenza. Il carico epidemiologico in queste aree è elevato e richiede un'azione aggiuntiva prima di testare la resilienza del sistema sanitario nazionale", ha sottolineato il portavoce. (Gra)