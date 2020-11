Venezuela: Foro penal, 370 persone in carcere per "motivi politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa venezuelana Foro Penal ha riferito che sono al momento ci sono 370 "prigionieri politici", undici in più di rispetto al bilancio presentato lo scorso 28 ottobre. Di questi, 346 sono uomini e 24 donne Il gruppo, fatto da 368 adulti e due persone in età adolescenziale, comprende 243 civili e 127 militari. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, il direttore dell'ong Alfredo Romero ha scritto che dal 2014 si sono registrati 15.646 arresti "per motivi politici" e che ad oggi oltre 9.290 persone sono soggette a processi penali qualificati come "ingiusti" per motivi politici e per motivi cautelari. La lista è stata come di consueto inviata all'Organizzazione degli stati americani (Osa), il cui segretario generale, Luis Almagro, ha provveduto a certificarla condividendola con paesi e organizzazioni internazionali. (Vec)