Nagorno-Karabakh: Pagano (Lega), Azerbaigian viola diritto internazionale, Ue intervenga

- L'Azerbaigian "porta avanti un conflitto contro l'Armenia violando ogni diritto internazionale umanitario e facendo uso di munizioni al fosforo, contenenti armi chimiche, nel silenzio internazionale". Lo sostiene in una nota il deputato e vice capogruppo della Lega Alessandro Pagano. "Quanto sta accadendo nella zona di conflitto è di assoluta gravità, tali armi non consentono di distinguere tra obiettivi militari e civili, e ciò non può passare inosservato. Facciamo ancora un appello - conclude - affinché l'Ue intervenga per promuovere un cessate il fuoco e mettere fine a tali crimini contro il popolo armeno".(Com)