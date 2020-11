Argentina: Covid, governo punta a somministrare vaccino russo "Sputnik V" già a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha dichiarato che "se tutto procede come previsto", il paese sarà "in grado già a dicembre di vaccinare contro il Covid la popolazione a rischio" grazie all'accordo con la Federazione Russa per l'acquisto di 25 milioni di dosi del vaccino Sputnik V. Lo ha affermato attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo twitter dove chiarisce anche la genesi dell'accordo con il governo di Vladimir Putin e cerca di fugare i dubbi circa l'efficacia e la sicurezza del vaccino che si trova ancora in fase di sperimentazione. "La Federazione Russa attraverso il suo Fondo Sovrano si è messa in contatto alcune settimane fa con il nostro governo per sapere se eravamo interessati a disporre di una determinata quantità di dosi del vaccino", ha spiegato Fernandez. A partire da questo primo approccio, spiega il presidente, si è deciso di inviare una missione a Mosca composta dal vice ministro della Salute, Carla Vizzotti, e dal suo assessore Cecilia Nicolini "per saperne di più sui progressi del vaccino, la sua sicurezza e la sua efficacia". (segue) (Abu)