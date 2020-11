Argentina: Covid, governo punta a somministrare vaccino russo "Sputnik V" già a dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato ha quindi definito l'accordo come "un passo avanti importante" e ha affermato che "se tutto procede come previsto il nostro paese sarà in condizione di iniziare a vaccinare la popolazione a rischio tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo". Fernandez ha quindi chiarito che nonostante l'accordo con Mosca, il governo argentino "continua a negoziare con diversi centri di ricerca, case farmaceutiche e governi per l'accesso a qualsiasi dei vaccini che attualmente sono in fase 3 della sperimentazione". A fornire ulteriori dettagli circa l'accordo sull'acquisto del Sputnik V sono stati anche i due funzionari che hanno viaggiato a Mosca per conto del governo argentino. "L'applicazione del vaccino sarà gratuita per tutta la popolazione e verranno privilegiate inizialmente le fasce a rischio, il personale sanitario e le forze di sicurezza", ha affermato Nicolini in un'intervista al canale televisivo "C5N". Secondo l'assessore del presidente "lo sviluppo di questo vaccino viene portato avanti sulla base di una piattaforma solida e si trova in una fase avanzata" della sperimentazione. (segue) (Abu)