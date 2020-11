Argentina: Covid, governo punta a somministrare vaccino russo "Sputnik V" già a dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo stretto dal governo argentino ha riportato in auge le critiche che la comunità scientifica internazionale aveva rivolto alle autorità sanitarie russe, mettendo in dubbio un processo di autorizzazione portato a termine con tempi ristretti, lontani dagli standard identificati a livello globale. la vice ministro Vizzotti ha però assicurato che nell'intero processo "non c'è nulla di poco trasparente". "Quello che sta facendo la Russia sono le stesse procedure degli altri paesi", ha detto, sottolineando che "la Russia è una potenza mondiale con uno sviluppo scientifico impressionante". "Abbiamo viaggiato a Mosca perché loro non hanno la stessa metodologia di marketing di altri istituti o delle multinazionali, ci siamo riuniti con tutto lo staff dell'istituto pubblico (Gamaleya) e abbiamo potuto fare tutte le domande che avevamo preparato", ha chiarito Vizzotti. "Sappiamo che c'è incertezza perché nessun vaccino ha concluso la Fase 3 ma siamo sicuri che arriveremo preparati alla sua applicazione", ha aggiunto. (segue) (Abu)