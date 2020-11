Argentina: Covid, governo punta a somministrare vaccino russo "Sputnik V" già a dicembre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati di coronavirus ad oggi sono 1.183.131, con 31.623 decessi. Il governo di Alberto Fernandez ha prolungato fino all'8 di novembre le misure di isolamento e quarantena con restrizioni più severe nell'area metropolitana di Buenos Aires e nelle otto province sin qui più colpite dalla pandemia. Nell'ultimo mese l'Argentina è diventata inoltre il paese con il maggior numero di morti giornaliere per milione di abitanti al mondo. La circolazione comunitaria del virus, inizialmente circoscritta alla capitale Buenos Aires ed al suo hinterland, adesso riguarda la maggior parte delle 24 province del paese. Nonostante la curva in piena ascesa la necessità di riattivare l'economia ha portato le autorità argentine ad avviare una progressiva flessibilizzazione delle misure di prevenzione e apertura delle attività non essenziali. Bar e ristoranti hanno già riaperto al pubblico nella capitale Buenos Aires, mentre la principale restrizione ancora vigente riguarda l'uso del trasporto pubblico, riservato attualmente solo ai lavoratori considerati "essenziali". Uniche attività al momento completamente sospese sono quelle ricreative di gruppo (calcio, teatro, concerti) per le quali sono ad ogni modo allo studio protocolli di riapertura. (Abu)