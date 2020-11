Covid: M5s su blog, da Salvini e Meloni tante critiche e zero proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, tra le tante parole "a vuoto pronunciate dal centrodestra, sentiamo spesso muovere al governo l'accusa di 'confusione' nella gestione dell'emergenza. Proviamo allora a mettere un attimo in fila le loro più celebri sparate durante questo periodo di emergenza epidemiologica". E' quanto si legge in un post pubblicato dal blog delle Stelle dal titolo 'Da Salvini e Meloni tante critiche e proposte zero'. "Ancora poche ore fa - prosegue il post a firma M5s - il presidente Conte ha invitato le opposizioni a tenere un tavolo di confronto permanente, ma i leader del centrodestra ancora una volta dicono no. Troppo comodo agire così, in tempi normali parleremmo di opposizione inconsistente e priva di contenuti, nel corso di una emergenza epidemiologica ed economica questa si chiama irresponsabilità. Quel che l’Italia non merita - è la conclusione - è avere un’opposizione che pensa solo a fomentare la rabbia e speculare per raccogliere brandelli di consenso. Ma confidiamo ancora nella possibilità di costruire una vera unità nazionale contro un nemico subdolo e spietato come la pandemia da Covid-19".(Rin)