- Nell'incendio divampato in una villetta in via Quarto Mascherone, zona La Storta, a Roma, ha perso la vita una donna, mentre il marito è stato trasportato in ospedale in condizioni serie dal 118. Intanto, i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere le fiamme. (Rer)