Valle d'Aosta: Marzi, bilancio tecnico per garantire continuità gestionale a priorità regionali

"A pochissimi giorni dal nostro insediamento, avvenuto tra l'altro a fine e alla luce dell'emergenza sanitaria che la Valle d'Aosta sta vivendo, abbiamo voluto mantenere gli indirizzi di economia e di finanza già contenuti nel documento adottato dal Consiglio regionale precedente. In una situazione di grande incertezza abbiamo deciso di dare priorità alla stabilità approvando un bilancio che, garantendo la continuità amministrativa, pone delle solide basi sulle quali si potrà sviluppare in futuro la programmazione finanziaria per realizzare gli obiettivi di governo". Lo ha affermato l'assessore regionale al bilancio della Valle d'Aosta Carlo Marzi: "Come il Defr, anche il bilancio annuale e pluriennale della nostra Regione nonché il Bilancio di previsione sono stati redatti nel solco della continuità allo scopo di scongiurare, il ricorso all'esercizio provvisorio.L'obiettivo primario rimane dunque quello di approvare il più rapidamente possibile, un bilancio per continuare ad erogare servizi garantendo copertura finanziaria che altrimenti potrebbero mancare".