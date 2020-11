Valle d'Aosta: Marzi, bilancio tecnico per garantire continuità gestionale a priorità regionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marzi ha aggiunto: "Non possiamo però nascondere che già nel 2020 si trovano le ricadute di una crisi economica iniziata anni fa, e alla luce dell’attuale situazione non è stato facile arrivare ad un pareggio tecnico. In modo responsabile, abbiamo dovuto rimodulare il bilancio, anche per i prossimi anni, individuando le priorità che il governo regionale ha individuato mettendo al centro le necessità della comunità valdostana". Quindi le cifre: "Il bilancio pareggia nell’importo complessivo di 2,032 miliardi per il 2021, 1,435 miliardi per il 2022 e 1,404 miliardi per il 2023. In riferimento allo sbalzo incrementale una tantum registrato nel bilancio nell’annualità di previsione 2021, in modo equivalente sia nella parte spesa che nella parte entrata, è necessario precisare che lo stesso è dovuto alla contabilizzazione, secondo le regole dell’armonizzazione dei bilanci, della chiusura del prestito obbligazionario (Bor) emesso nel 2001, per l’acquisizione delle centrali idroelettriche, che giunge a scadenza a maggio 2021. Al netto di tale operazione (515,7 milioni di euro in parte entrata), le risorse disponibili sono in linea con gli esercizi 2020 e 2022". (segue) (Ren)