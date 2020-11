Valle d'Aosta: Marzi, bilancio tecnico per garantire continuità gestionale a priorità regionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marzi ha aggiunto: "Le risorse disponibili, al netto delle somme già impegnate, del fondo pluriennale vincolato e del contributo regionale al risanamento della finanza pubblica (102,8 milioni), previsti a legislazione nazionale vigente, sono pari a circa 1,72 miliardi di euro per il 2021, 1,21 miliardi per il 2022 e 1,22 miliardi per il 2023". Quindi l'assessore regionale ha concluso: "L’incidenza percentuale della spesa corrente è dell’ 80,65%, la spesa di investimento si attesta al 19,35 percento. Vengono garantite, in linea con gli anni precedenti tutte le risorse in termini di spesa, in particolare per quanto riguarda le risorse per la Sanità, la Finanza locale, l’istruzione e il diritto allo studio e le politiche sociali". (Ren)