© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, mercoledì 4 novembre, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2786m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: una blanda perturbazione tenta di bucare l'anticiclone ma senza troppre pretese. Molte nubi ovunque con piogge generalmente di debole intensità. Neve a quote di alta montagna. Temperature in calo nelle massime. Venti moderati da SE sulla Liguria, in rotazione da NO sul Ponente. Mare poco mosso. (Rpi)